Trump: difficile credere che i democratici voteranno contro Pompeo

New York, 23 apr. - Difficile da credere che gli ostruzionisti possano votare contro Mike Pompeo come segretario di Stato. I democratici non approveranno centinaia di brave persone, compreso l'ambasciatore in Germania. Stano raggiungendo il limite temporale per il processo di approvazione di tutti, non era mai successo prima. Abbiamo bisogno di più repubblicani!". Questo il primo tweet di giornata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che esprime la sua preoccupazione per la conferma in Senato della nomina di Pompeo, che non sarà facile.