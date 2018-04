Aggressione Milano, Lega: per criminale rumeno fine pena mai

Milano, 23 apr. - "Il criminale romeno che a Milano ha massacrato di botte, riducendolo in fin di vita, un anziano per una rapina deve pagare con il massimo della pena: non bastano tentato omicidio e rapina, deve rispondere anche di lesioni personali con tutte le aggravanti previste". Lo ha affermato Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega. "Per questa bestia - ha proseguito Grimoldi in una nota - che aveva già precedenti per rapina, serve l`ergastolo, serve il `fine pena mai`. Basta con il buonismo, basta con questi delinquenti recidivi che se la cavano sempre con poco", ha concluso.