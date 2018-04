Iran, forse ritrovata mummia Scià Reza Pahlevi -2

Teheran, 23 apr. - La mummia è stata ritrovata nel corso dei lavori di allargamento di una moschea: secondo l'agenzia di Stato iraniana, l'Irna, che il corpo sia quello di Reza "è una possibilità", ma dal momento che la zona circostante la moschea era stata un cimitero serviranno ulteriori verifiche per poterne accertare l'identità.

La monarchia rimane un argomento delicato per la Repubblica Islamica, che teme la crescente popolarità dell'ex famiglia reale presso l'elettorato più giovane, che non ha memoria né della Rivoluzione né del regime che la precedette; inoltre, è in aumento anche il nazionalismo persiano, con un particolare rispetto per la civiltà preislamica.