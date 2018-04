Iran, forse ritrovata mummia Scià Reza Pahlevi

Teheran, 23 apr. - Le autorità di Teheran hanno reso noto di aver ritrovato un corpo mummificato sul sito dove sorgeva la tomba dello scià Reza Pahlavi, salito al potere negli anni Venti e che abdicò nel 1941 in favore del figlio Mohammad Reza, rovesciato dalla Rivoluzione Islamica.

La neonata Repubblica Islamica fece ogni sforzo per cancellare ogni memoria storica della monarchia precedente, compresa la distruzione del monumento funerario dello scià che sorgeva in un quartiere meridionale di Teheran: nell'occasione i resti di Reza non furono trovati.

(Segue)