Gb, maschio il terzo figlio di Kate e William, attesa per il nome

Roma, 23 apr. - Kate Middleton, moglie del principe William, ha dato alla luce oggi un bambino, terzo figlio della coppia. "Sua Altezza Reale, la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce un bambino, senza problemi, alle 11:01", ha annunciato Kensington Palace, precisando che "alla nascita era presente il duca di Cambridge" e che madre e figlio "stanno bene".

Il bambino, il cui nome sarà annunciato "a tempo debito", pesa 3,8 chilogrammi. Il bambino avrà il titolo di principe di Cambridge, come il fratello maggiore, e sarà quinto nella linea di successione al trono, dopo il nonno Charles, il padre William, il fratello George e la sorella Charlotte. Per la prima volta nella storia, infatti, una femmina precede un maschio nella successione, grazie alla nuova legge entrata in vigore nel 2013. Una riforma voluta dalla regina che ha messo fine al diritto di primogenitura maschile.

"La regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e sono contenti della notizia", ha aggiunto Kensington Palace.