Carceri, Pd: discutere riforma in commissioni speciali

Roma, 23 apr. - Le commissioni parlamentari speciali devono discutere i decreti legislativi di riforma penitenziaria approvati dal governo, per non far scadere la delega. E' quanto è tornato a chiedere oggi il Pd con Francesco Boccia e Gianni Pittella, in una conferenza stampa alla Camera.

"Quella dell'ordinamento penitenziario - ha detto Boccia - è una eccellente riforma e sarebbe delittuoso far scadere la delega in estate. Il Pd non intende restare con le mani in mano. Anche dopo l'appello del presidente Roberto Fico, che ringrazio, chiediamo agli altri gruppi parlamentari di esserci, chiediamo alla conferenza dei capigruppo di allargare il perimetro delle commissioni speciali".

Quella proposta dal ministro Orlando, ha aggiunto il senatore Pittella, "è una grande riforma lungamente attesa e non discuterne in commissione speciale significa mandarla alla morte. Chiederemo nuovamente ai capigruppo di poterne discutere".