Governo, Boccia: Pd pronto a discutere con chi riceverà incarico

Roma, 23 apr. - "Dopo 50 giorni è opportuno che questa pantomima finisca: le Camere sono ferme e la responsabilità politica di questo è di Salvini e Di Maio. Il Pd è pronto a discutere con chi riceverà l'incarico, naturalmente il confronto deve essere serio e solo con il Pd". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd, parlando con i giornalisti a Montecitorio.

"Noi - ha aggiunto - non abbiamo niente da spartire con Salvini, poi sui temi sociali ed economici il Pd è in grado di non subire l'agenda e di sfidare chiunque sui contenuti".

Per quanto riguarda i possibili punti di intesa sul contratto proposto da Luigi Di Maio, Boccia spiega che "quando il presidente incaricato ce li sottoporrà entreremo nel merito".