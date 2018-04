Tim: domani assemblea vota odg definito dal cda il 6 marzo

Milano, 23 apr. - L`assemblea degli azionisti di Tim di domani si svolgerà come da avviso di convocazione recante l`ordine del giorno definito dal cda in data 6 marzo. Lo precisa una nota del gruppo di tlc dopo che oggi il giudice Elena Riva Crugnola ha disposto la sospensione dell'efficacia della delibera adottata dal collegio sindacale, recante integrazione dell'odg dell`assemblea. Conseguentemente, i due argomenti di cui Elliott ha richiesto la trattazione (revoca di Amministratori e nomina di sei Consiglieri in sostituzione dei cessati Signori Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervè Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog e Anna Jones) non saranno discussi.

Resta ferma la convocazione dell`assemblea per il giorno 4 maggio, per il rinnovo integrale del consiglio di amministrazione. (segue)