Roma, 23 apr. - Siglato tra l'Alitalia e i sindacati l'accordo per il rinnovo della cigs per sei mesi, fino al 31 ottobre prossimo. Scende il numero dei lavoratori coinvolti che passano da 1.680 a 1.480.

Con l'Anpal si studia poi la possibilità di accesso all'asseghno di riqualificazione per i lavoratori in cassa. Il 26 aprile azienda e sindacati torneranno ad incontrarsi ad Assaereo per il rinnovo del contratto. (segue)