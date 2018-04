Molise, Gasparri. liste area centrodestra-Ppe quasi al 30%

Roma, 23 apr. - "I 5stelle sono contenti del loro risultato da perdenti e sottovalutano il forte calo di consensi che hanno registrato in Molise. Verrebbe da dire: contenti loro... . Ovviamente trarre conseguenze esagerate da questo risultato non sarebbe utile. Tuttavia l'affermazione del centrodestra è molto chiara. Va anche sottolineato un dato all'interno dell'affermazione di Toma e del gruppo di liste che lo hanno sostenuto, ovvero il fatto che le liste che si rifanno a un'area classica di centrodestra-Ppe, hanno raggiunto quasi il 30%. Accanto a Forza Italia che ha sfiorato il 10% ci sono infatti la lista Orgoglio Molise con l'8%, quella dei Popolari per l'Italia cha ha superato il 7% e quella dell'UDC che supera il 5%. Un totale significativo. Si tratta di organizzare e rilanciare quest'area che, unita alle altre forze del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, può costruire una maggioranza stabile per la nostra Nazione. Se ne avrà una conferma domenica prossima in Friuli-Venezia Giulia dove, ovviamente, i numeri delle singole liste saranno diversi. Ma è l'unità di queste realtà che dà la prospettiva strategica al Paese e alla coalizione di centrodestra, che peraltro è l'unica che su temi come fisco, famiglia, sicurezza e impresa può dare risposte in sintonia con le esigenze attuali dell'Italia". Lo dichiara il senatore di Fi Maurizio Gasparri.