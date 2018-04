Usa, Cia: 109 ex leader militari protestano contro nomina Haspel

New York, 23 apr. - Prima dell'inizio, al Senato statunitense, del processo di conferma di Gina Haspel a capo della Cia, 109 alti ufficiali in pensione di Esercito, Marina, Aeronautica, Corpo dei Marine e Guardia Costiera hanno firmato una lettera in cui esprimono le loro preoccupazioni sulla sua nomina.

In un passaggio della lettera, firmata anche dall'ex presidente dello Stato maggiore congiunto, Henry Hugh Shelton, sotto le presidenze Clinton e George W. Bush, si legge: "Non accettiamo gli sforzi per giustificare le sue azioni riguardanti la tortura e altri abusi illegali sui detenuti dicendo che stava solo seguendo gli ordini, o che lo shock degli attacchi terroristici dell'11 Settembre dovrebbero giustificare una condotta illegale e immorale. Non accettammo la giustificazione 'stava solo seguendo gli ordini' dopo la Seconda guerra mondiale e non dovremmo accettarla ora...gli individui in servizio per il nostro Paese, anche ai più bassi livelli, hanno il dovere di rifiutarsi di compiere tali azioni". (segue)