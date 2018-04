Adr: Apre al Leonardo da Vinci la nuova "Plaza Premium Lounge"

Roma, 23 apr. - Nell'area di imbarco E dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci apre i battenti "Plaza Premium Lounge", sala a elevato comfort, con servizi aperti a tutti i passeggeri in partenza o in transito. L'iniziativa è frutto di una partnership tra Aeroporti di Roma e Plaza Premium Group, multinazionale basata a Hong Kong, che si è aggiudicata la gara internazionale per offrire ai viaggiatori delle destinazioni Extra Schengen di Fiumicino una sala multifunzione pensata per rispondere a tutte le esigenze dei passeggeri, dalle docce a postazioni di lavoro e relax riservate. Si tratta di una struttura di oltre 1000 metri quadri, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, disponibile al secondo piano dell'area di imbarco E, nella cosiddetta "Italian Food Street". Un ambiente in cui sono disponibili oltre 300 sedute di diversa tipologia, dalle poltrone ai tavoli da lavoro, alle cosiddette "honey-comb", postazioni business dove poter lavorare in tutta riservatezza.

Tra i servizi offerti: un buffet con cucina espressa e a vista, dove lo chef può preparare pietanze di qualità, in base ai gusti degli ospiti; un servizio bar; oltre 7000 testate italiane e internazionali in versione digitale; WiFi gratuito; numerose postazioni per ricaricare i device. Plaza Premium Lounge offre inoltre a tutti i passeggeri anche uno spazio con stanze doccia, riservate, ampie e molto comode per un servizio unico nel suo genere nell'area di imbarco E del Leonardo da Vinci.

Plaza Premium Group ha affidato la progettazione della Lounge e degli arredi a Kinney Chan, designer di fama originario di Hong Kong. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza di viaggio di grande comfort nel tempo a disposizione prima del viaggio. Si può prenotare l'accesso attraverso il sito www.plaza-network.com

"Per Plaza Premium Group l'apertura della Lounge di Roma è estremamente importante - ha dichiarato Mr. Song, CEO del Gruppo - e siamo lieti della partnership con Aeroporti di Roma. Si tratta della Lounge del nostro gruppo più grande al mondo, di strategica importanza per la nostra crescita in Europa. In futuro pensiamo di poter ampliare il numero delle nostre strutture in altri Paesi europei. Era doveroso essere presenti in Italia, per la sua storia, per il patrimonio culturale e per gli importanti flussi turistici e di passeggeri dell'Aeroporto Leonardo da Vinci. Plaza Premium Group ha investito quasi 3 milioni di euro per realizzare la nuovissima Plaza Premium Lounge all'Aeroporto Internazionale di Roma, un investimento che denota l'importanza strategica di questo assett nel nostro sviluppo".

"La decisione di Premium Plaza Group di aprire la sua lounge più grande e importante qui a Fiumicino è frutto di una sinergia strategica tra le nostre due aziende" ha dichiarato l'AD di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis. "Abbiamo lavorato congiuntamente per dare la massima attenzione al dettaglio e confermare uno standard di servizi offerti unico a livello internazionale. Partnership come queste sono possibili anche grazie ai primati raggiunti da ADR sul fronte della qualità, certificati dai riconoscimenti di ACI World e Skytrax, che ormai hanno raggiunto una visibilità internazionale".