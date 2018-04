Roma, 23 apr. - Il neoeletto primo ministro dell'Armenia, Serzh Sarkisian, già presidente del Paese, ha rassegnato le dimissioni dopo sei giorni di mandato. La sua nomina aveva scatenato proteste di piazza. Anche oggi studenti di medicina in camice bianco e militari erano scesi in strada per manifestare contro il premier e il governo.

(con fonte afp)