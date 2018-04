Gallo: governo monocolore M5s con appoggio esterno del Pd

Roma, 23 apr. - "Finalmente arriva una proposta interessante e non è un caso che arrivi da una donna. Una proposta coerente con il risultato elettorale che ha consegnato un enorme successo al M5S da parte di quasi 11 milioni di cittadini che il 4 marzo hanno deciso la strada di una rivoluzione pacifica con il proprio voto. Sandra Zampa esponente del PD afferma oggi in un'intervista alla stampa 'Io credo sia giusto oggi che il Pd lasci nascere un governo a 5 Stelle. Con l'astensione, l'appoggio esterno..' ed aggiunge un passaggio di metodo importante: 'Facciamo un referendum, interpelliamo il popolo delle primarie. Magari già in settimana, online'. Sarebbe la strada della Terza Repubblica, un governo monocolore del M5S di minoranza con appoggio esterno del PD, un governo con il suo baricentro nella democrazia parlamentare come la costituzione che abbiamo difeso detta a tutti noi". Lo dichiara il deputato M5s Luigi Gallo.