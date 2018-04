Molise, Giacomoni: Fi determinante per portare c.destra a governo

Roma, 23 apr. - "Molise: la coalizione di centro-destra vince con il 49,7%! E Forza Italia non solo si conferma il primo partito della coalizione ma, considerando anche l`apporto delle liste riconducibili ad esponenti storici di FI e del Popolo della libertà, l`area moderata raggiunge il 34,2% dei consensi, arrivando a rappresentare il 68,8% dell`intero centro-destra".

"E' un ottimo risultato e il nostro ringraziamento sincero va a tutti gli elettori molisani che hanno premiato la proposta del centro-destra e del governatore Donato Toma, ridimensionando la protesta grillina e scegliendo di non affidarsi al dilettantismo - continua Giacomoni -. Un ringraziamento particolare, poi, va al nostro presidente Silvio Berlusconi, che ancora una volta ha dimostrato a tutti noi che chi ci crede combatte e vince! Forza Italia ha dimostrato di avere una vera classe dirigente all`altezza delle sfide, dal coordinamento regionale del Molise, ai gruppi parlamentari. Forza Italia c`è e resta la forza determinante per portare il centro-destra al governo delle regioni e del paese". "Registro, infine, che ancora una volta i grillini, commentando il proprio risultato in Molise, sembrano non comprendere che in democrazia vince chi arriva primo, anche facendo alleanze, che sono normali e fisiologiche in ogni sistema democratico - conclude -. Non è normale, invece, che chi arriva secondo pretenda addirittura di porre veti sugli altri partiti, tanto più quando questi hanno raccolto un vasto consenso e rappresentano milioni di cittadini italiani".