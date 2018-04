Armenia, liberato leader opposizione, in migliaia di nuovo in piazza

Erevan, 23 apr. - Il leader delle proteste anti-governative in corso da giorni in Armenia è stato rilasciato oggi, stando alle immagini trasmesse in diretta dalla tv. Nikol Pashinyan era stato arrestato ieri subito dopo il fallito incontro con il premier Serzh Sarkisian.

Le immagini televisive hanno mostrato Pashinyan circondato dai suoi sostenitori, muniti di bandiere armene. Il leader dell'opposizione si è quindi unito alle migliaia di persone scese di nuovo in piazza oggi a Erevan per protestare contro l'ex presidente Sarkisian, eletto la scorsa settimana premier dal parlamento.

Oggi sono scesi in strada anche studenti di medicina in camice bianco e dei militari, contro cui il ministero della Difesa ha già annunciato provvedimenti per "aver violato la legge" partecipando a una manifestazione contro il governo.