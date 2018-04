Molise, Bernini: Fi avanza, è centrale nel centrodestra

Roma, 23 apr. - "In Molise il centrodestra registra una vittoria con circa il 49 per cento dei suffragi. Il risultato di Forza Italia, primo partito della coalizione, è ancor più positivo considerando il successo di alcune liste civiche che fanno riferimento al partito di Silvio Berlusconi e al candidato presidente Toma. Sono quindi destituiti di fondamento taluni commenti in si cui parla di calo di Forza Italia". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Siamo invece di fronte a una grandissima affermazione di Forza Italia che resta centrale nel centrodestra unito - sottolinea -. I numeri parlano da soli e indicano che Forza Italia e Silvio Berlusconi sono più vivi che mai, mentre il M5S come partito perde circa 14 punti rispetto alle recenti politiche".