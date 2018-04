Molise, Comi: Fi cresce con Berlusconi, porta c.destra a vittoria

Roma, 23 apr. - "Forza Italia è cresciuta, arrivando insieme alle liste collegate a superare il 20%, contro il 16% delle elezioni politiche". Lo dichiara Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo Ppe al Parlamento Europeo, commentando l`esito del voto delle regionali in Molise nel talk show di La7 'L`Aria che tira'.

"Non solo siamo il primo partito della coalizione vincente, ma la seconda lista è Orgoglio Molise, che è capitanata da un mio collega europarlamentare di Forza Italia, Aldo Patriciello. La combinazione tra Forza Italia e liste civiche d`area è stata messa in campo proprio per allargare il consenso del partito", sottolinea Comi. "Fondamentale in quest`ottica è stato il contributo di Silvio Berlusconi, che si è speso con grande generosità per fare il trascinatore come solo lui sa fare - aggiunge Lara Comi - ci sono dei numeri lo certificano in modo chiaro e inequivocabile, nelle località che il nostro Presidente ha toccato negli ultimissimi giorni della campagna elettorale: a Bagnoli del Trigno, dove Berlusconi ha annunciato di voler comprare casa, Forza Italia è salita dal 41% delle politiche del 4 marzo al 45%, mentre a Casacalenda addirittura la lista azzurra ha quasi triplicato i consensi, passando dal 14 al 36%".