Molise, Labriola (Fi): orgoglio per grande risultato azzurro

Roma, 23 apr. - "Il risultato delle regionali in Molise, che ha visto l`elezione a governatore di Donato Toma e un vigoroso successo di Forza Italia, del Centrodestra unito, la dice lunga sullo stato di salute del partito di Silvio Berlusconi, che rappresenta, oggi come ieri, valori, ideali e progetti di cambiamento di milioni di persone. Ci troviamo di fronte a un risultato chiaro, così come sono inequivocabili le scelte degli elettori il 4 marzo scorso in occasione delle politiche. Gli italiani vogliono un governo di centrodestra a Palazzo Chigi, un esecutivo determinato ad attuare un programma corposo e articolato, a rimettere in moto un`economia in ginocchio ma dalle grandi potenzialità, a dare un`occasione di riscatto a chi oggi, imprese o semplici cittadini, non ce la fa". Lo dice l`onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.