Molise, chi sono i "magnifici dodici" della maggioranza di Toma

Campobasso, 23 apr. - Con la netta vittoria di Donato Toma nella corsa a governatore del Molise al centrodestra andranno dodici consiglieri grazie al premio di maggioranza, sei al M5s, solo due al centrosinistra, (entrambi per il Partito democratico).

Questa la composizione del nuovo Consiglio regionale, più il governatore Donato Toma. Tra i Consiglieri di maggioranza tre andranno a Forza Italia, primo partito, Nicola Cavaliere, Armandino D'Egidio e Roberto Di Baggio. Due i consiglieri della Lega, di cui due donne, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, due posti anche per Orgoglio Molise, Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti e due seggi ai Popolari per l'Italia: Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente. Un posto dovrebbe andare invece all'Udc (Salvatore Micone) e 1 a Fratelli d'Italia (Quintino Pallante), mentre Michele Iorio è il consigliere della lista Iorio per il Molise (ma potrebbero subentrare Eleonora Scuncio o Giacomo Lombardi).

Il movimento Cinquestelle elegge invece sei consiglieri, Andrea Greco, che con il 38 per cento è il secondo miglior candidato governatore, Patrizia Manzo (con quasi 7mila preferenze più votata della Regione Molise). Angelo Primiani, Vittorio Nola, Valerio Fontana e Fabio De Chirico. Due i seggi per il centrosinistra, entrambi al Partito democratico, con l'ex assessore Vittorino Facciolla e la segretaria dem dimissionaria Micaela Fanelli. È saltato invece il seggio per il miglior classificato di Liberi e Uguali Francesco Totaro.