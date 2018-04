Carige, Cimbri: UnipolSai ha ceduto l'intera partecipazione

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - UnipolSai ha alienato la "piccola partecipazione" in Banca Carige. "Al momento" il gruppo bolognese "non ha alcun interessenza in Carige e non ha mai avviato alcuna trattativa per l'acquisto delle assicurazioni". Lo ha detto il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, nel corso dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

"UnipolSai - ha spiegato Cimbri rispondendo a un socio in assemblea - non ha nessun interessenza, nessun contratto di banca assicurazione, non ha avviato alcun tipo di trattativa sull'assicurazione Carige". In quella banca "ha avuto una piccola partecipazione per un periodo limitato di tempo - ha proseguito il presidente - dovuta alla conversione di parte di azioni Carige possedute nell'ambito di dell'ultima operazione di aumento di capitale proposto dalla banca". Ma "questa piccola partecipazione è stata successivamente alienata. Questa è la posizione di UnipolSai rispetto alla banca Carige".