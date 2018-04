Unipol, Cimbri: nessun progetto di accorciamento catena gruppo

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - "Non vi è alcun progetto" di "accorciamento della catena del gruppo" Unipol "perché non ve ne è alcuna necessità". Lo ha detto l'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, rispondendo alla domanda di un socio nel corso dell'assemblea di UnipolSai.

"Posto che sono stato citato in causa direttamente - ha detto Cimbri -, posto che non ho mai comunicato di voler accorciare la catena del gruppo, posto che questa è una valutazione che non avviene in questa società perché al momento non ci è stato alcun tipo di progetto in tal senso, posto che è una valutazione che coinvolge un'altra società - cioè Unipol Gruppo, che non è presente in questa assemblea" che si terrà invece martedì 24 aprile "comunque le possono garantire che non vi è alcun progetto in merito all'accorciamento della catena del gruppo perché non ve ne è alcuna necessità".