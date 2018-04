UnipolSai, Cimbri: per riassetto valutazioni serie e scrupolose

San Lazzaro S. (BO), 23 apr. - E' stato un "privilegio" quello di aver acquistato UniSalute, un'operazione fatta "sulla base di una valutazione corretta", che "se la società fosse stata messa sul mercato, sarebbe stata anche più rotonda". Lo ha detto il presidente di UnipolSai, Carlo Cimbri, rispondendo a un socio nel corso dell'assemblea, in merito al riassetto che ha portato Linear e UniSalute da Unipol a UnipolSai.

"Questo è un gruppo serio, che fa valutazioni serie, scrupolose e coscienziose - ha detto Cimbri respingendo le illazioni di chi ha giudicato questa come una operazione a prezzi troppo cari -. Può sbagliare ovviamente. Ma nel comprare UnipolSai, società leader nel mercato italiano, con UniSalute fa delle valutazioni di propria convenienza. Questa è una società che se fosse stata messa all'asta sul mercato avrebbe avuto valutazioni probabilmente - non c'è la controprova - ancora più rotonde. Quindi è un privilegio per UnipolSai averla potuta acquistare sulla base di una valutazione corretta".