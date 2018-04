Molise, Toma festeggia la vittoria: "la gente ha capito"

Campobasso, 23 apr. - É Donato Toma il nuovo governatore della Regione Molise. Il candidato del centrodestra e neo governatore, ha conquistato il 43,7% dei consensi battendo Andrea Greco del Movimento Cinque Stelle che si è fermato al 38,5% mentre Carlo Veneziale del centrosinistra ha ottenuto il 16,9% e Agostino Di Giacomo di Casapound lo 0,4%.

Raggiante il nuovo governatore del Molise, Donato Toma candidato del centrodestra e presidente dell'ordine dei commercialisti di Campobasso: "Ora dobbiamo far uscire la nostra Regione dal pantano in cui si trova, sburocratizzando e realizzando infrastrutture per modernizzare territorio e creare occupazione, come abbiamo detto in campagna elettorale".

"Tra le nostre priorità dunque quella di dare ossigeno alle imprese questo dopo aver fatto un'attenta ricognizione dei problemi presenti sul tavolo della presidenza della regione. Il segreto è stato di aver portato, e messo sul piatto, le soluzioni giuste, e devo dire che la gente ha capito", ha concluso Toma.