Mattarella ricorda Guido Carli: attingere anche ora a sua eredità

Roma, 23 apr. - "A venticinque anni dalla scomparsa, desidero ricordare il valore dell`azione e del pensiero di Guido Carli. La Repubblica deve molto alla sua intelligenza, alla sua opera, al suo rigore morale". E' quanto afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Sin dagli albori della nostra storia democratica, Carli svolse incarichi di rilievo in campo finanziario, adoperandosi per favorire la ricostruzione e lo sviluppo in un Paese stremato dalla guerra, isolato nelle sue relazioni internazionali, impoverito dal lungo permanere in una società statica e chiusa, divenendo una delle figure di spicco del miracolo economico italiano - ricorda Mattarella -. Nei ruoli svolti con autorevolezza e prestigio internazionale, come Ministro della Repubblica, Governatore della Banca d`Italia, Presidente della Confindustria, Guido Carli ha interpretato nel dopoguerra le ragioni di una società aperta, capace di crescere e di integrarsi nell`economia di mercato, di promuovere la giustizia sociale e di divenire protagonista nell`Europa democratica, valorizzando così le capacità produttive e le risorse creative del Paese".

"Stimato interlocutore sulla scena internazionale - assunse fra l`altro la guida della Unione Europea dei pagamenti - Carli fu uno degli autori del Trattato di Maastricht, negoziando clausole di flessibilità, come quella dell`utilizzo di criteri di convergenza graduale nel rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo, che consentì all`Italia l`approdo alla moneta unica nel gruppo di testa - sottolinea il Capo dello Stato -. Economista con una solida cultura giuridica, sorretta da forte sensibilità sociale, si sottrasse sempre a interpretazioni dottrinarie rigide e astratte, convinto che inverare i principi liberaldemocratici, nei quali fermamente credeva, significasse per la società italiana evolversi, riducendo le diseguaglianze, sollecitando, fuori da ogni protezionismo, la competitività del nostro sistema produttivo, governando il bilancio dello stato e la stabilità dei prezzi senza mai perdere di vista il bene dell`occupazione. L`eredità di Guido Carli è sorgente alla quale consapevolmente attingere, nel contesto degli straordinari cambiamenti e trasformazioni che stiamo vivendo".