Sudafrica, Obama terrà il discorso annuale alla Fondazione Mandela

Johannesburg, 23 apr. - Sarà l'ex presidente americano Barack Obama a tenere il discorso annuale alla Fondazione Mandela, in Sudafrica, il prossimo 18 luglio, in occasione del centenario della nascita dell'icona della lotta all'apartheid e primo capo di Stato nero sudafricano. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori. Ogni anno, la Fondazione Mandela invita personalità di prestigio a tenere un discorso in occasione del compleanno di Nelson Mandela, nato il 18 luglio 1918 e morto il 5 dicembre 2013.

Obama incontrò Mandela nel 2005; alla sua morte, nel 2013, l'ex presidente americano rivelò che proprio l'ex presidente sudafricano era stato una delle grandi figure che aveva ispirato la sua carriera, insieme all'ex presidente Usa Abraham Lincoln e all'attivista per i diritti civili Martin Luther King. "Sono una delle milioni di persone ispirate dalla vita di Nelson Mandela", disse Obama, ricordando che "la mia primissima azione politica, la prima cosa che ho fatto che riguardava la politica, è stata una protesta contro l'apartheid, e ho studiato le sue parole e scritti".

Obama partecipò quindi ai funerali di Mandela e disse: "È difficile elogiare un uomo ... è ancora più difficile elogiare un gigante della Storia, che ha guidato un Paese verso la giustizia".