Giappone introdurrà riconoscimento facciale in aeroporti

Roma, 23 apr. - Il Giappone introdurrà nei suoi principali aeroporti internazionali un software di riconoscimento facciale per monitorare gli stranieri nel momento in cui lasciano il paese. L'ha reso noto oggi il ministero della Giustizia di Tokyo.

Secondo quanto riferisce il Japan Times, all'aeroporto Haneda di Tokyo sono già in funzione delle porte per il riconoscimento facciale, ma presto altre verranno installate all'aeroporto di Narita - il principale aeroporto intercontinentale della capitale nipponica - e in altri scali del paese, anche in vista delle Olimpiadi del 2020.

Il software comparerà l'immagine acquisita con i dati fotografici che sono crittati nei microchip del passaporto. Le porte si apriranno automaticamente quando il computer verificherà la congruenza, il tutto dovrebbe durare 15 secondi. I dati verranno immediatamente cancellati dopo la verifica.

Nel 2007 il Giappone ha introdotto le impronte digitali per il processo d'immigrazione rapido, ma meno dell'8 per cento dei passeggeri ha usato le porte con questo sistema nel 2016. Questo perché il sistema richiedeva una registrazione preventiva delle impronte col governo per essere utilizzato.