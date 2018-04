Siria, Msf: potenziare finanziamenti per rifugiati siriani -3

Roma, 23 apr. - L`attuale aumento di costi aggraverà ulteriormente la vulnerabilità dei siriani, come dimostrano le testimonianze di alcuni pazienti iscritti ai programmi di MSF. "Prima quando le mie figlie si ammalavano le portavo dal medico. Oggi non più perché il costo della visita è salito a 9 dinari giordani (10,24 euro), un prezzo che non posso permettermi", dice Khalida, paziente siriano di 38 anni. Alcuni si rivolgono alle farmacie per evitare il costo delle visite mediche. "Mia moglie ha portato il nostro bambino in clinica, ma dopo aver capito che i costi erano aumentati è andata direttamente in farmacia", racconta Jamil, 43 anni. Per molti la preoccupazione più grande è come affrontare il costo di cure mediche o interventi chirurgici di emergenza, come un parto cesareo il cui prezzo si attesta oggi a oltre 700 dinari giordani (803 euro).

L`aumento dei costi ha spinto sempre più siriani a cercare assistenza sanitaria gratuita. Questo spiega il rilevante aumento del 20% dei servizi sanitari di base e di maternità forniti da MSF a marzo. Alcuni pazienti affrontano anche lunghi viaggi pur di trovare servizi sanitari gratuiti.

MSF continuerà a monitorare da vicino la situazione sanitaria dei rifugiati siriani e i loro bisogni medici attraverso i propri programmi gratuiti nel Paese: i progetti per le malattie non trasmissibili a Ramtha e Irbid, l`ospedale materno-infantile a Irbid, il programma di salute mentale a Mafraq, il supporto sanitario di base a Ramtha e la chirurgia ricostruttiva ad Amman.