Siria, Msf: potenziare finanziamenti per rifugiati siriani -2

Roma, 23 apr. - "Siamo preoccupati che le famiglie siriane, dovendo far fronte anche ad altre spese come il pagamento dell'affitto, si rivolgeranno meno all`assistenza sanitaria per sé o per i propri familiari. Per adattarsi alle nuove misure, potrebbero ricorrere all'automedicazione o a mezzi alternativi meno costosi che potrebbero essere inadeguati o perfino dannosi", afferma Brett Davis, capo missione di MSF in Giordania.

L`accesso all'assistenza sanitaria di base era stato già messo a rischio da un precedente provvedimento del novembre 2014 che ha eliminato i servizi sanitari gratuiti per i siriani che vivono fuori dai campi profughi.

Secondo uno studio sull'accesso alla salute condotto da MSF nel 2016, il 30,2% degli adulti che necessitano di cure mediche ha detto di non essersi rivolto ai servizi sanitari, soprattutto perché non poteva permetterselo. Il reddito medio mensile per nucleo familiare è risultato pari a 239 dinari giordani (272 euro) e il 79,3% delle famiglie ha dichiarato di aver contratto dei debiti.

