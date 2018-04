Siria, Msf: potenziare finanziamenti per rifugiati siriani

Roma, 23 apr. - In vista della seconda conferenza di Bruxelles sulla Siria, Medici Senza Frontiere (MSF) esorta la comunità internazionale a potenziare i finanziamenti per l`assistenza sanitaria dei rifugiati siriani nella regione, in particolare per quelli che non risiedono nei campi. In Giordania un recente provvedimento che aumenta i costi delle cure mediche per i rifugiati siriani potrebbe secondo MSF avere un impatto sul loro accesso all'assistenza sanitaria e aumentare la loro vulnerabilità.

Dallo scorso febbraio sono infatti stati cancellati i servizi sanitari sovvenzionati per i rifugiati siriani che vivono in Giordania, che oggi devono pagare l'80% della "tariffa straniera", un tasso che aumenta il costo dell'assistenza sanitaria pubblica da due a cinque volte.

(Segue)