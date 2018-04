Berlusconi:Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo

Roma, 23 apr. - Centrodestra prima forza politica regionale e nazionale, Cinque Stelle "del tutto non credibili per una funzione di governo". E' la lettura del risulrtato delle Regionali del Molise del presidente Fi Silvio Berlusconi.

"Dal Molise - ha sottolineato l'ex Cav in una dichiarazione- parte un segnale nazionale importante: il centro-destra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli. Dal Molise però esce anche battuto e fortemente ridimensionato il dilettantismo dei Cinque Stelle, rispetto al voto di protesta espresso dagli elettori alle politiche. I grillini si confermano del tutto non credibili per una funzione di governo".

E ancora. "La nostra coalizione - sottolinea Berlusconi- cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All`interno del centro-destra Forza Italia non soltanto si conferma la prima lista, ma, considerando l`apporto delle liste delle liste civiche i cui protagonisti sono totalmente riconducibili a noi, è in forte crescita rispetto al dato delle recenti elezioni nazionali".

"Si tratta - afferma ancora il leader Fi- di un successo davvero significativo. Avevo chiesto agli elettori del Molise un voto per dare un buon governo alla loro regione, per evitare una vittoria dei Cinque stelle che dopo i risultati delle politiche sembrava a portata di mano e per ribadire che il centro-destra è la prima area politica nel Paese". (segue)