Istat: nel 2017 indebitamento netto P.A. cala a 39,7 miliardi

Roma, 23 apr. - Nel 2017 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (-39.691 milioni di euro) è stato pari al 2,3% del Pil, in diminuzione di circa 1,9 miliardi rispetto al 2016 (-41.638 milioni di euro corrispondente al 2,5% del Pil). Lo scrive l'Istat nella "Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il Trattato di Maastricht" relativa agli anni 2014-2017.

Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi), è risultato positivo e pari all'1,5% del Pil, con un'incidenza stabile a partire dal 2015. La spesa per interessi, che secondo le nuove regole non comprende l'impatto delle operazioni di swap, è stata pari al 3,8% del Pil, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016.