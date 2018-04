Grecia, militanti estrema destra attaccano sit-in migranti

Roma, 23 apr. - Un gruppo di estrema destra ha lanciato un violento attacco nella notte contro un gruppo di migranti che stava tenendo un sit-in nell'isola greca di Lesbo. Una decina di persone sono rimaste ferite, secondo quanto ha riferito oggi la polizia.

La violenza è esplosa quando membri del Movimento Patriottico si sono riuniti nella piazza centrale di Mitilene, dove circa 200 richiedenti asilo afgani dalla scorsa settimana hanno iniziato un sit-in per protestare a causa delle loro miserabili condizioni di vita.

Nonostante la presenza della polziia, la situazione ha subito una rapida escalation quando gli estremisti hanno iniziato a lanciarebottiglie e fumogeni, urlando slogan come "bruciateli vivi" e "ributtateli in mare".

La tensione si è ulteriormente acuita quando, in difesa dei migranti, sono arrivati attivisti di sinistra e sono iniziati scontri tra i due campi. Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla ed evacuare la piazza, costringendo gli afgani a tornare nei campi sovraffollati. Una decina di migranti sono stati feriti e portati in ospedale.

A Lesbo attualmente ci sono 6.500 migranti, 3mila in più della disponibilità di posti nei campi.