Ei Towers, Barbieri: Rai Way? Così logico che non se ne parla più

Lissone (MB), 23 apr. - Il progetto della creazione di un polo italiano delle torri con l'unione di Ei Towers e Rai Way "è talmente logico che non se ne parla più". Così l'Ad della società delle torri controllata al 40% da Mediaset, Guido Barbieri, a chi gli chiedeva in merito al progetto, mai concretizzato, del matrimonio tra le due società. "Il vincolo è sempre il 51% - ha spiegato, a margine dell'assemblea degli azionisti - quel progetto può andare avanti solo se ci fosse una revisione di quel vincolo".