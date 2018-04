Alitalia: indagine approfondita UE su prestito ponte da 900...-3

Bruxelles, 23 apr. - Nel contesto della normativa comunitaria, gli interventi pubblici a favore delle imprese possono essere considerati privi di elementi di aiuti di Stato se vengono effettuati nel rispetto delle condizioni che un operatore privato avrebbe accettato a condizioni di mercato (principio dell'operatore in un'economia di mercato). Se questo principio non risulta rispettato significa che gli interventi pubblici contengono elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, in quanto conferiscono al beneficiario un vantaggio economico che i suoi concorrenti non hanno.

La Commissione sostiene di essere "al momento del parere che il prestito statale potrebbe costituire un aiuto di Stato". Questa affermazione ipotetica della nota di Bruxelles, che era corretta nelle versioni inglese, francese e tedesca ("potrebbe costituire") era stata tradotta in modo errato nella prima vesione italiana ("la Commissione è del parere che il prestito statale costituisca un aiuto di Stato") inviata ai giornalisti. A seguito delle proteste del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, la versione sbagliata è stata immediatamente corretta.

L'apertura di un'indagine approfondita offre a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere la propria opinione", ma, avverte infine la Commissione, "senza pregiudicare in alcun modo l'esito dell'indagine stessa".