Alitalia: indagine approfondita UE su prestito ponte da 900...-2

Bruxelles, 23 apr. - Gli ulteriori accertamenti che la Commissione svolgerà in seguito all'avvio dell'indagine approfondita dovranno verificare, in particoolare, se il prestito ponte soddisfi le condizioni previste dagli orientamenti Ue per il salvataggio e la ristrutturazione. L'Esecutivo comunitario teme, in particolare "che la durata del prestito, che va da maggio 2017 fino almeno a dicembre 2018, superi la durata massima di sei mesi prevista dagli orientamenti per i prestiti di salvataggio". La Commissione, inoltre, teme "che l'aiuto non si limiti al minimo necessario".

Alitalia, che è oggi di proprietà del consorzio Compagnia Aerea Italiana (Cai, 51% delle quote) e Etihad Airways (49%) "si trova in una situazione finanziaria difficile da diversi anni", sottolinea la notta della Commissione, ricordando che il 24 aprile 2017 il personale della compagnia aerea "aveva respinto un piano che prevedeva il taglio dei costi e gli azionisti hanno quindi deciso di non fornire ulteriori finanziamenti all'impresa. Di conseguenza, il 2 maggio 2017 Alitalia è stata posta in amministrazione straordinaria conformemente al diritto fallimentare italiano".

Per garantire il finanziamento delle attività della compagnia aerea nel periodo dell'amministrazione straordinaria, ricorda ancora la Commissione, "nel maggio 2017 lo Stato italiano ha concesso all'impresa un prestito ponte di 600 milioni di euro. Nell'ottobre 2017, è stato erogato un ulteriore prestito di 300 milioni di euro. I commissari straordinari hanno inoltre avviato una procedura di gara finalizzata a trovare un acquirente per i beni di Alitalia".

Nel gennaio 2018, l'Italia ha notificato come "aiuto per il salvataggio", ai sensi delle norme Ue in materia di aiuti di Stato, e in particolare degli "orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione", la totalità del prestito di 900 milioni di euro che lo Stato ha concesso ad Alitalia. La notifica, riferisce la nota di Bruxelles, "ha fatto seguito ad una serie di denunce che la Commissione ha ricevuto nel 2017", presumibilmente da compagnie aeree concorrenti "nelle quali si sosteneva che il prestito costituiva un aiuto di Stato incompatibile con le vigenti norme Ue". (Segue)