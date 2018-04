Banca Generali, in 1° trim. masse totali +13% a 56,4 mld -2

Roma, 23 apr. - Il margine di intermediazione si è attestato a €114,1 milioni contro i €122,5 milioni dello scorso esercizio dove al sensibile aumento delle componenti ricorrenti (€91 milioni, +20%) si è contrapposta una riduzione delle componenti variabili (€23 milioni, -50%) legata all`andamento di breve termine dei mercati.

Tra le voci di natura ricorrente, le commissioni lorde di gestione (€158,1 milioni, +17%) e le commissioni bancarie e d`ingresso (€16,6 milioni +16%) hanno evidenziato un solido progresso di riflesso allo sviluppo delle masse gestite e amministrate. L`incremento delle commissioni nette ricorrenti è stato ancora più importante (€78 milioni, +29%) in virtù di un modello di business flessibile nell`adeguare le voci di spesa alle dinamiche della crescita.

Le commissioni variabili, al contrario, hanno mostrato un sensibile ridimensionamento a €7,6 milioni contro i €42,8 milioni dello scorso anno (-82%) risentendo della volatilità e della maggiore incertezza dei mercati.

Il margine d`interesse è risultato di €13,2 milioni (-16%) per effetto del contesto di bassi tassi d`interesse e la scelta strategica di aumentare il profilo difensivo del portafoglio di tesoreria a cavallo del nuovo anno. Tale decisione ha comunque prodotto un aumento degli utili da trading che hanno portato il saldo complessivo del margine finanziario a €28,5 milioni (+49% rispetto allo stesso periodo dell`anno scorso).

Dalla seconda metà di marzo, parte della liquidità della Tesoreria è stata parzialmente reinvestita in un processo che continuerà nei prossimi mesi mantenendosi fedele alla tradizionale linea prudenziale della banca. Alla fine del trimestre il portafoglio obbligazionario si attestava a €5,9 miliardi (+4% da inizio anno) con una duration complessiva pari a 2,0 anni e una maturity di 3,4 anni.

Nonostante l`accelerazione nei ricavi, l`efficienza operativa ha consentito di ridurre i costi operativi dell`1% a €46,5 milioni. L`incidenza dei costi sulle masse complessive si è ulteriormente ridotta a 33 bps (34 bps a fine 2017) e il cost/income ratio si è portato a 39,0% (con una contrazione di quasi un punto percentuale da inizio anno). Ancora più significativa la riduzione del cost/income al netto delle commissioni variabili al 39,3% (dal 52,3% dell`anno precedente). Nel corso del 2018 si è ulteriormente rafforzata la patrimonializzazione della banca: il patrimonio netto consolidato è aumentato a €792,4 milioni (+8% da inizio 2018).

Gli indici di solidità si sono rafforzati ulteriormente di 180 bps da inizio anno: il CET 1 ratio è salito al 20,3% e il Total Capital ratio al 22,0%. Entrambi i valori sono ampiamente superiori ai requisiti specifici fissati per la società da Bankitalia per il 2018 (CET1 ratio al 6,5% e Total Capital Ratio al 10,2%) come minimo richiesto dal periodico processo di revisione e valutazione prudenziale SREP.

L`eccedenza di capitale rispetto ai requisiti regolamentari si è attestato a €357 milioni (+14%). Masse in gestione al 31 marzo 2018 Le masse totali al 31 marzo 2018 sono risultate pari a €56,4 miliardi con un incremento del 13% su base annuale.

Le masse gestite e amministrate sono salite a €43,2 miliardi a fine marzo in aumento del +13% su base annuale (77% delle masse complessive). Tra queste le soluzioni contenitore hanno raggiunto i €14,6 miliardi a fine marzo in crescita del 25% rispetto allo scorso anno e risultando pari al 26% delle masse totali.