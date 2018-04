Banca Generali, in 1° trim. masse totali +13% a 56,4 mld

Roma, 23 apr. - Banca Generali archivia il primo trimestre dell'anno con masse totali a 56,4 miliardi (+13%);utile netto a 49,0 milioni (-13%); utile netto rettificato a 31,8 milioni (+107%). E' quanto è emerso dopo il consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi sotto la presidenza di Giancarlo Fancel, che ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2018.

L`Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato in una nota: "Un avvio d`anno molto solido e soddisfacente con risultati che, a dispetto di una maggiore incertezza sui mercati, continuano ad espandersi nelle voci commerciali e nelle dimensioni complessive della banca, a conferma della capacità di stare al fianco dei clienti anche nei momenti di crescente volatilità. La forza delle voci ricorrenti e l`attenzione all`efficienza operativa confermano la sostenibilità di un modello di business che si rafforza sempre di più, come indicato dalla solidità degli indici patrimoniali, dando slancio alla capacità di innovazione. Il crescente riscontro alle nostre soluzioni di wealth management e le diverse novità in fase di lancio ci danno grande fiducia per la crescita dei prossimi mesi".

Nel primo trimestre 2018 - si legge nel comunicato - l`espansione della banca si è confermata solida con nuovi flussi per €1,6 miliardi e masse gestite e amministrate per conto della clientela salite a €56,4 miliardi (+13%) a conferma di una forte domanda di consulenza sul patrimonio.

Al netto delle voci di ricavo variabili (performance fees e trading). Tale crescita ha avuto luogo in un contesto di mercati finanziari più volatili e contrastati sia sul fronte azionario, sia valutario. Il Morgan Stanley World Index espresso in euro ha infatti segnato nel trimestre un calo del 4% laddove nel corrispondente periodo dello scorso anno aveva messo a segno un rialzo del 7%.

L`utile netto si è attestato a €49,0 milioni (-13%) per il minor contributo delle componenti di ricavo più variabili dipendenti dalle dinamiche dei mercati. Al netto di queste ultime, gli utili risultano più che raddoppiati a €31,8 milioni (+107%) a conferma del rafforzamento, della flessibilità e della sostenibilità del modello di business della banca.(Segue)