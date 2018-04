Venezuela, al via campagna elettorale per le presidenziali -3

Caracas, 23 apr. - Oltre a Maduro, gli altri candidati sono infatti due ex sostenitori del regime chavista che hanno preso le distanze dall'attuale governo: l'ex governatore e sindaco Henri Falcon, che ha scelto di ignorare l'appello dell'opposizione di unirsi al boicottaggio, e il pastore evangelico Javier Bertucci.

Secondo la maggior parte dei sondaggi tuttavia il voto è già deciso in partenza: Chavez viene accreditato del 42-52% delle preferenze mentre il principale rivale, Falcon, non dovrebbe superare il 30% dei voti; quest'ultimo si è detto tuttavia ottimista sottolineando come il 75% dei venezuelani disapprovi l'operato del governo, protesta che non mancherà di venir fuori alle urne.