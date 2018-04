Possibile, due mozioni a congresso: nuovo segretario 12 maggio -2

Roma, 23 apr. - "A sinistra serve un fronte ampio, non un partito cristallizzato. La nostra candidatura al congresso di Possibile è una sfida prima di tutto a noi stessi, con l'intenzione di proseguire il lavoro svolto da Giuseppe Civati e dare impulso all'azione politica, mettendoci in discussione in prima persona. La nostra mozione non vuole cambiare solo lo statuto di Possibile, ma si pone l'obiettivo ancora più ambizioso di modificare la concezione della leadership a sinistra. Cominciando dal rispetto della parità di genere", hanno affermato in una dichiarazione congiunta i due candidati alla segreteria di Possibile, Beatrice Brignone e Andrea Maestri,spiegando la decisione di correre in tandem per la guida del loro partito.

"Nello specifico del congresso - aggiungono i due ex deputati di Possibile - abbiamo puntato su un profilo chiaro di partito, che punta sul sostegno esterno di profili come Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali, e Lucio Cavazzoni, che ha puntato sul biologico quando sembrava un'utopia. E siamo soddisfatti di poter contare sull'appoggio diretto di Luca Pastorino, unico parlamentare di Possibile eletto con Leu, oltre che di autorevoli figure come Carolina Morace e Ilaria Bonaccorsi".