Tim, Bernabè a giudice: da sindaci conflittualità dannosa

Milano, 23 apr. - La "confluttualità innescata" dalla decisione del collegio dei sindaci di Tim di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di domani con le richieste del fondo Elliott "è potenzialmente produttiva di danni" per il gruppo di tlc. Così il vicepresidente di Tim, Franco Bernabè, si era rivolto al giudice civile di Milano Elena Riva Crugnola nell'udienza camerale che si è tenuta in Tribunale venerdì scorso per discutere il duplice ricorso d'urgenza presentato dal cda del gruppo e dal primo azionista Vivendi contro la delibera dei sindaci. E' quanto emerge dal provvedimento depositato questa mattina dal giudice milanese che ha accolto le richieste del cda e dei soci francesi sospendendo la delibera del collegio del sindaci.

Sempre nell'udienza di venerdì scorso, sempre a quanto si apprende dalla lettura dell'ordinanza, Bernabè aveva sollecitato un'"indispensabile pronuncia chiarificatrice".