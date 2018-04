Roma, 23 apr. - Oggi, lunedì 23 aprile, alle ore 14,45, la Commissione speciale per l`esame di Atti del Governo, presso la Sala del Mappamondo, svolge le audizioni di rappresentanti dell`Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), nell`ambito dell`esame del DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle sue funzioni. L`appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo ha comunicato Montecitorio.