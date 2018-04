Rai Way, ok assemblea a bilancio. Alla Rai cedola da 35 mln -2

Roma, 23 apr. - L'amministratore delegato Aldo Mancino intervenendo all'assemblea ha sottolineato come gli azionisti di Rai Way, dalla quotazione in borsa del novembre 2014 ad oggi, abbiano ottenuto un rendimento complessivo superiore all'86% "tra l'andamento del titolo in borsa e la crescita del dividendo". In particolare, ha spiegato, il titolo è cresciuto del 72% dall'Ipo mentre i dividendi distribuiti hanno superato i 114 milioni di euro.

Mancino ha anche parlato delle prospettive di consolidamento del settore delle torri broadcast rilevando come questa prospettiva sia "razionale dal punto di vista industriale e strategico" e sia "una opportunità da esplorare". Questo percorso, ha aggiunto, "ha una base industriale e razionale molto forte e quindi è verosimile che possa essere supportato qualsiasi sia futura compagine governativa".

L'assemblea, cui ha partecipato il 91,76% del capitale, ha anche rinnovato il collegio sindacale e il programma di acquisto di azioni proprie. Dalle fasi costitutive è emerso che risultano soci con una partecipazione superiore al 5% la Rai col 64,9%, Artemis Investment con l'8,95% e Blackrock col 5,48%.