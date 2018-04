Rai Way, ok assemblea a bilancio. Alla Rai cedola da 35 mln

Roma, 23 apr. - L'assemblea degli azionisti di Rai Way ha approvato il bilancio 2017 chiuso con ricavi pari a 216,2 milioni di euro e con un utile netto salito del 35% rispetto al 2016 a 56,3 milioni di euro. Via libera anche alla distribuzione di un dividendo ordinario di 20,26 centesimi di euro (15,37 cent pagati l'anno scorso) che sarà messo in pagamento dal 23 maggio prossimo. All'azionista di maggioranza Rai la società stacca un assegno da oltre 35 milioni di euro.

"Tutti i principali indicatori di performance confrmano il trend di miglioramento già mostrato negli anni precedenti" ha detto il presidente Raffaele Agrusti rilevando come il miglioramento della posizione finanziaria netta, passata dai 9,4 milioni di fine 2016 a 4,8 milioni "conferma la forte generazione di cassa del business, raggiungendo un rapporto sull'adjusted ebitda prossimo allo zero, e garantisce flessibilità per cogliere potenziali opportunità di mercato". (Segue)