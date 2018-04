Sisto (FI): Di Matteo ha sindrome-Ingroia, faziosità a manetta

Roma, 23 apr. - "Il pm Di Matteo sbaglia da un punto di vista formale, perché va in tv a commentare una sentenza di primo grado di cui non sono nemmeno state pubblicate le motivazioni, ma anche sul piano sostanziale. C'è un'autoreferenzialità nelle sue parole che ci riporta a vecchie stagioni di un malato carrierismo da parte dei componenti della magistratura". Lo ha detto, in un'intervista a Il Mattino, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, commentando le dichiarazioni del pm Di Matteo nel programma di Lucia Annunziata su Raitre.

"Quelle esternazioni - ha aggiunto l'esponente azzurro - sono intrise di faziosità 'a manetta': è solo il primo grado di giudizio ma Di Matteo pretende finanche di trarne considerazioni politiche. Sembra essere ritornati alla 'sindrome-Ingroia'. Purtroppo Di Matteo ha dato la stura a dichiarazioni come quelle del presidente della Camera Roberto Fico, che si è assunto la responsabilità di fare commenti che non depongono a favore di chi dovrebbe svolgere il proprio ruolo con terzietà ed equilibrio", ha concluso Sisto.