Brunetta vs Di Maio:contratto è scorrettezza,scenda da piedistallo

Roma, 23 apr. - "Sarebbe il caso che invece di strani artifizi il Movimento 5 stelle scendesse dal piedistallo dei duri e puri all'apparenza, ma opportunisti fino al midollo, e si confrontasse con la realtà accettando il ruolo del centrodestra quale forza di maggioranza relativa e dimostrasse le sue capacità di coalizione. Dal Molise viene chiara l'indicazione che la coalizione di centrodestra rimane la maggioranza politica del Paese. On. Di Maio, accetti il verdetto delle urne e si accodi, il Paese non può più aspettare". Lo ha dichiarato l'ex ministro Fi Renato Brunetta, che attacca il candidato premier M5s Luigi Di Maio considerato "scorretto" e accusato di volere "l'abdicazione della politica".

"Leggiamo oggi con grande interesse - ha dichiaratio Brunetta- il cosiddetto contratto di governo che il capo politico del Movimento 5 stelle propone per formare un governo di coalizione, perché di questo si tratta quando più forze politiche si mettono insieme per formare un governo. Di Maio può chiamarlo come vuole ma purtroppo non avendo la maggioranza dei voti ed essendo uno sconfitto delle elezioni si deve compromettere con chi ha più voti di lui e le elezioni le ha vinte: la coalizione di centrodestra. nCon la paura che contraddistingue un non partito e un non movimento, l'on. Di Maio commette una prima scorrettezza verso gli elettori quando non si assume nessuna responsabilità politica per formare una coalizione ma si affida ad un gruppo di tecnici ed accademici che devono trovare convergenze di programmi e addirittura dirimere controversie in caso di divergenze. E già, perché se i partiti della coalizione non trovano accordi per un compromesso viene istituito un comitato paritario di conciliazione. E' l'abdicazione della politica e l'iscrizione dei partiti a semplici comitati privati di affari, come d'altra parte si è dimostrato in questi anni il Movimento 5 stelle".

"L'onorevole Di Maio commette poi una seconda scorrettezza - ha detto ancora Brunetta- quando mette a confronto il programma dei 5 stelle con quello della Lega, falsificando la realtà su cui si sono espressi i cittadini. Ricordo infatti che non esiste un programma della Lega, o di Forza Italia, o di Fratelli d'Italia, ma un solo programma di centrodestra su cui è stato costruito un patto politico tra i leader della coalizione, composto da 10 punti, consegnato all'ufficio elettorale, e su cui si sono espressi favorevolmente il 37% degli italiani. È quello l'unico programma che deve essere confrontato per costruire un patto di governo di 5 anni. Insomma, ancora una volta il Movimento 5 stelle nella sua smania di occupare palazzo Chigi falsifica la realtà e inganna i cittadini e le istituzioni cercando di indirizzare in maniera distorta un lineare processo costituente".