Roma, 23 apr. - "Il centro-destra si dimostra anche oggi la prima forza politica del Paese. Complimenti al presidente Berlusconi per la generosa campagna elettorale e in bocca al lupo al nuovo presidente del Molise Donato Toma. Ti aspettiamo in Conferenza delle Regioni per aiutarci a cambiare questo Paese!". Lo ha scritto su Facebook Giovanni Toti (FI), presidente della regione Liguria.