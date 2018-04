Molise, De Poli: Udc determinante per vittoria centrodestra unito

Roma, 23 apr. - "Dal Molise arriva per l'Udc e per tutto il centrodestra un risultato straordinario che dimostra che la novità della politica sta nella capacità di mettere insieme competenza, attaccamento ai valori e rinnovamento". Lo ha dichiarato in una nota Antonio De Poli, presidente nazionale dell'Udc.

"E' significativo - ha aggiunto - che a distanza di quasi due mesi dalle Politiche del 4 marzo, nella stessa Regione dove i 5 stelle arrivarono primi, oggi vince il centrodestra a guida moderata con l'Udc che fornisce un contributo determinante per l'affermazione del presidente Toma a cui esprimiamo le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro. La sindrome del nuovismo grillino è già finita", ha concluso De Poli.