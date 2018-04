Tim, giudice: integrazione odg contraria alle regole -2

Milano, 23 apr. - Secondo il giudice Crugnola, la sospensione della delibera del collegio dei sindaci sull'integrazione dell'ordine del giorno non porta ad "alcun specifico pregiudizio per la società", vista "la già avvenuta convocazione di assemblea per la ravvicinata data del 4 maggio prossimo per il rinnovo dell'intero cda".

La richiesta di integrazione dell'odg presentata da Elliot, si legge nel provvedimento, è insomma contraria "rispetto alla normativa normativa e statutaria". E' per questo che il giudice Riva Crugnola ha disposto "la sospensione dell'efficacia" della delibera adottata del collegio dei sindaci ma poi finita nel mirino del cda del gruppo e del socio Vivendi che oggi si sono visti accogliere il loro ricorso d'urgenza.