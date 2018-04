Molise, Schifani: con Berlusconi in campo Fi è vincente

Roma, 23 apr. - "I risultati delle elezioni in Molise confermano che il Centrodestra è vincente soltanto se è unito e che rappresenta l'unico argine al Movimento Cinque stelle. All'interno della coalizione, poi, si afferma la leadership di Forza Italia, a dimostrazione del peso politico ed elettorale di Silvio Berlusconi. Non è un caso se con la sua presenza sul territorio, direttamente impegnato nella campagna elettorale, Fi sia risultata il primo partito del centrodestra". Lo ha affermato in una dichiarazione l'ex presidente Fi del Senato Renato Schifani.

"Anzi - ha proseguito il senatore berlusconiano- è la conferma di quanto sia determinante Berlusconi per i successi di Forza Italia, come in Sicilia quando la sua presenza per due giorni risultò fondamentale per consegnare alla coalizione di Centrodestra la vittoria. Ma soprattutto queste elezioni dimostrano il grande amore e l'attaccamento della gente nei suoi confronti, che nessuna aggressione mediatica o giudiziaria potrà mai scalfire. Il posto di Silvio Berlusconi è, quindi, tra la gente. Come quello di Fi, che deve mobilitarsi a tutti i livelli per un maggior rapporto con il territorio e con le persone. Questo vale soprattutto al Sud che, rispetto ad un Nord che cresce e ad una domanda inevasa di nuova occupazione, si è gettato tra le braccia del M5S".

"Invece, il Mezzogiorno - ha concluso Schifani- va riconquistato, come ha saputo fare Silvio Berlusconi tornando tra la gente e ponendolo al centro della nostra azione politica con un programma serio che punti su tre +: + fisco leggero, + impresa, + lavoro. Tutto ciò perché il Sud rimane il nostro 'tesoro elettorale' e che da qui bisogna ripartire se si vuole tornare ad essere il partito guida della coalizione di Centrodestra".